Deborah De Luca sul tumore: "Non avevo sintomi, sono stata operata d'urgenza o si sarebbe esteso"

Deborah De Luca, dj famosa in tutto il mondo, seguita sui social da tre milioni di follower, è tornata a raccontare la scoperta del tumore, fornendo ulteriori particolari sulla scoperta del male e sull'importanza della prevenzione.

Ecco il post della dj di Scampia: "Vi racconto la mia storia nella speranza che possa servire ad aiutare anche una sola persona! 2 settimane fa dopo una biopsia mi è stato diagnosticato un tumore. Scoperto per caso, tramite l’esperienza di una amica, non avevo nessun sintomo, stavo benissimo (in apparenza). Sono stata operata “d’urgenza” 6/7 giorni dopo la diagnosi perché non c’era tempo, nel giro di 1 mese o 2 massimo il tumore sarebbe uscito dall’organo che lo conteneva, portando conseguenze che non voglio nemmeno scrivere ma che potete immaginare. Sono stata molto fortunata, ma molto.Sia perché l’ho scoperto in tempo e sia perché il mjo lavoro mi ha dato i mezzi per operarmi privatamente, subito. ..a voi dico, controllatevi, prevenite.Non serve avere sintomi o sentirsi strani..io stavo benissimo.Fatelo un controllo, e convincete i vostri amici/familiari a fare lo stesso. una visita preventiva vi eviterà quello che ho vissuto io. Il tempo in questi casi è tutto.Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, per stare con chi ci vuole bene, e per curarci. Mi è stato tolto l’organo che conteneva il tumore, ora sto bene.Sono già partita per suonare in Arabia Saudita e anche tornata, non riesco a stare ferma! Per fortuna c’è la mia tour manager/amica che sa fare le punture. Ora sto bene! Sono stata molto fortunata, molto! Prendetevi cura di voi stessi".