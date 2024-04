Deborah De Luca scopre di avere un tumore e si opera: "Fatevi controllare"

Deborah De Luca dj napoletana di successo ha scoperto durante un controllo di routine di avere un tumore. Lo ha annunciato sui social dove è seguita da quasi tre milioni di follower.

"È stato tolto tutto assieme all’organo che lo conteneva, e senza quell’organo si può vivere tranquillamente. Sono molto fortunata. Ripeto, fatevi controllare", sono le parole della dj.che ha mostrato le medicazioni dopo l'operazione a cui è stata sottoposta per rimuovere il tumore.

"Fatevi controllare"

"A tutti dico: fatevi controllare. Non mi hanno ucciso i miei ex, non poteva di certo farlo un tumore.Sto scherzando, nessun ex si senta chiamato in causa", conclude l'artista di Scampia, che lo scorso 3 marzo si è esibita al Maradona prima della sfida tra Napoli e Juventus, amatissima soprattutto all'estero.

De Luca tornerà a esibirsi il prossimo 26 maggio all’Arenile di Bagnoli dalle 18 con un dj set lungo 7 ore.