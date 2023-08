Campi Flegrei, si trema ancora: nuova scossa nella notte

Ci risiamo. Anche stanotte non è mancata una scossa di bradisismo nei Campi Flegrei, i cui residenti sono ancora scossi per lo sciame sismico - con scosse anche di forte intensità - verificatosi 24 ore prima.

L'evento odierno è avvenuto alle 5.00, con epicentro nel Golfo di Pozzuoli a 3 km di profondità.

La magnitudo è stata di 2.0. Un'intensità relativamente bassa che - unita alla profondità e alla distanza dalle abitazioni - ha fatto sì la scossa non sia stata avvertita troppo distante dall'area interessata.

Una situazione quindi ben diversa da quando ieri, all'alba, in molti tra hinterland flegreo e Napoli sono scesi in strada temendo per la staticità degli edifici.