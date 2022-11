Terremoto nella zona flegrea, verifiche in corso

Due scosse di terremoto, una magnitudo 2.7 e l'altra di magnitudo 1.5, sono state registrate nella zona dei Campi Flegrei nelle ultime ore. La prima alle 22.37 di sabato 12 novembre, la seconda alle 7.30 di questa mattina.

L'epicentro del primo evento sismico è stato registrato a 3 km da Bacoli, ad una profondità di 2 km. "È stata avvertita da tanti cittadini di Bacoli una scossa di terremoto avvenuta alle ore 22:37. Non vi sono stati danni a persone e cose. Dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano si è registrata una magnitudo pari a 2.7 gradi della scala Ritcher. Con epicentro nel golfo dei Campi Flegrei, presso Capo Miseno. A due chilometri di profondità. La scossa, prolungatasi per diversi secondi, è stata avvertita da molti cittadini di Pozzuoli, Bacoli, Bagnoli e Agnano. Continueremo, in sinergia con le autorità scientifiche ed istituzionali, a monitorare la situazione", ha scritto nella notte su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Verifiche in corso sul territorio di Pozzuoli per il secondo evento, quello di questa mattina, come riferito dal sindaco puteolano Gigi Manzoni: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.5 ± 0,3 localizzato nell’area della Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 7:30, ora locale, alla profondità di 1.8 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della polizia municipale e dei volontari di Protezione civile", scrive il primo cittadino sui social.