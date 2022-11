Terremoto tra Napoli e Campi flegrei: scossa lunga diversi secondi

Una scossa di terremoto lunga diversi secondi ha spaventato i residenti della zona flegrea verso le 22.38 di questa sera, sabato 12 novembre 2022. Non sono ancora chiari epicentro (che dovrebbe essere a mare) e intensità, ma molte persone che abitano in zona - pur abituate al bradisismo - hanno segnalato l'evento come più forte di quanto non si verifica solitamente.

La terra ha tremato nei quartieri flegrei della città, soprattutto a Bagnoli, ma le segnalazioni arrivano fin da Arco Felice e Bacoli. In particolare utenti segnalano di averla avvertita in via Pisciarelli, via San Gennaro, lungomare La Pietra, Bagnoli.