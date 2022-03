Terremoto Campi Flegrei, 25 le scosse registrate: "Lo sciame sismico è ancora in corso"

Ha destato forte preoccupazione il sisma delle 15.14 del 16 marzo di magnitudo 3.5 con epicentro nella Solfatara dei Campi Flegrei. In molti sono scesi in strada per la paura in particolare a Pozzuoli e nei quartieri ad ovest di Napoli, Bagnoli e Fuorigrotta. Nessun danno a persone o a cose, ma le scosse dovute al bradisismo stanno diventando sempre più frequenti.

Sciame sismico

"L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato che lo sciame sismico è ancora in corso e che finora sono stati registrati 25 terremoti con magnitudo massima di 3.5. L’elenco degli eventi localizzati con magnitudo superiore a 1 e ricadenti nell’area Solfatara-Pisciarelli è lo stesso del precedente comunicato. Seguirà ulteriore aggiornamento. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli continua a seguire da vicino l’evolversi dello sciame sismico e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto", fa sapere in una nota Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli.

"Futura variazione può comportare diversa evoluzione dei parametri"

"L'attività vulcanica dei Campi Flegrei è costantemente monitorata dalle reti di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano, in stretto contatto con il dipartimento della Protezione Civile. I parametri geofisici e geochimici analizzati indicano il perdurare dei trend registrati nei mesi precedenti", spiega Francesca Bianco, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano del'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), in relazione allo sciame sismico in atto. "Allo stato attuale non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni del sistema a breve termine, fermo restando che una eventuale futura variazione dei parametri monitorati (sismologici, geochimici e delle deformazioni del suolo) può comportare una diversa evoluzione degli scenari di pericolosità", precisa.