Terremoto nei Campi Flegrei, forte scossa sentita anche a Napoli

Il grafico della stazione di rilevamento dell'Osservatorio Vesuviano rende pienamente l'idea. È stata decisamente più forte del solito la scossa di terremoto verificatasi nell'area flegrea alle 15.14 di oggi.

I fenomeni bradisismici nella zona si verificano se non all'ordine del giorno, all'ordine della settimana. Ma sebbene dall'epicentro particolarmente poco profondo (quindi maggiormente percepibili), sono solitamente al massimo intorno ai 2 gradi di magnitudo. In questo caso rilevamenti ufficiali dell'Ingv riportano una magnitudo di 3.5, con epicentro secondo in zona solfatara alla profondità di 3 km.

Ad avvertire il fenomeno - distinto per diversi secondi anche da chi risiede nei piani bassi degli edifici dell'area - sono stati i residenti di ogni angolo dell'area flegrea, da Quarto, passando per Pozzuoli, fino ai quartieri napoletani più prossimi come Bagnoli e Fuorigrotta.

Anche il tamtam sui social, partito fin da subito, dà l'idea dell'importanza dell'insolita forza di quanto verificatosi oggi. "Questa è stata fortissima", commenta qualcuno. E testimonianze riportano anche di persone scese in strada nonché di danni ad alcune abitazioni ad Arco Felice.

Altre due scosse di minore intensità si sono verificate alcuni minuti dopo quella principale, alle 15.31 e 15.39, rispettivamente di magnitudo 1.4 e 1.1.