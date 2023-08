Sciame sismico, sindaco Pozzuoli: "No allarmismi"

"Nessun danno, tutte le segnalazioni fatte sono state riscontrate. Monitoriamo la situazione. Si tratta di un'intensificazione dell'attività sismica dopo due mesi di 'quiete', ma è un'attività che rientra nell'ordine della normalità senza evoluzioni significative del fenomeno. Nessun allarmismo, per l'Osservatorio vesuviano siamo ancora in condizioni di normalità". Così all'agenzia Dire il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, in merito allo sciame sismico che da stanotte sta interessando i Campi Flegrei.

Dalle 2 di notte alle 7 passate di questa mattina si sono contate 37 scosse. La più intensa alle 6.18 con magnitudo 3.3. Il terremoto è stato avvertito anche nei centri vicini a Pozzuoli e molte persone si sono riversate in strada per la paura. Sono in corso le verifiche della protezione civili, in collaborazione con l'Osservatorio vesuviano.