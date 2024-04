Crollo nei Quartieri Spagnoli: paura per residenti e turisti|VIDEO e FOTO

Paura nel cuore dei Quartieri Spagnoli, ai Gradini San Matteo a Toledo. Poco dopo le 18.00 del 27 aprile si è verificato il crollo della facciata esterna di un edificio. In seguito al cedimento sarebbe anche stato tranciato un tubo del gas che avrebbe causato una perdita subito bloccata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, che hanno anche posto in sicurezza l'area.

20 le famiglie evacuate, residenti in due edifici. Sono in corso valutazioni sul possibile sgombero anche dei palazzi limitrofi a quello del crollo. Non risultano feriti. Presenti ai Gradini San Matteo anche carabinieri, polizia e municipale.

Lo sgomento di turisti e residenti

"Abbiamo sentito un boato e siamo scesi giù dal palazzo di corsa. Abbiamo avuto paura", ci confidano alcuni residenti. "Stavamo rientrando nel bed and breakfast in cui alloggiavamo da due giorni, proprio dove si è verificato il crollo, ed eccoci qua, non possiamo neppure rientrare nelle nostre stanze a prendere quello che avevamo lasciato", spiegano a NapoliToday tre turisti.