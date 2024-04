Piazza dei Miracoli abbandonata. I residenti si mobilitano: "Riprendiamocela. Portate i vostri figli"

Sabato 4 Maggio alle ore 10.30, appuntamento nel cuore della Sanità per chiedere a gran voce la riqualificazione di piazza Miracoli. L'iniziativa è organizzata dai residenti del rione che da tempo denunciano lo stato di abbandono in cui versa in particolare lo spazio dedicato ai bambini.

"Partecipiamo tutti insieme per decidere come riprendercela. A meno di 10 anni dalla riqualificazione la piazza è sporca, abbandonata, gli arredi sono rotti. Noi che ci viviamo e ci portiamo i bambini non possiamo accettare che finisca così. Vieni, porta i bambini, dei giochi, una merenda e capiremo assieme come agire", spiega a NapoliToday Francesco.

Il restyling del 2016 e l'abbandono

La riqualificazione della piazza avvenuta nel 2016, grazie ad un investimento della terza municipalità di 300mila euro e ad un fondo per lavori straordinari messo a disposizione dal Comune, era stata accolta con grande entusiasmo dopo decenni di abbandono e degrado. Erano stati rifatti marciapiede, strade e pavimentazione dell'intera area oltre ad essere curate le aiuole. Per la gioia dei piccini era stato allestito anche uno spazio con giostrine. "Già dal 2020 però gli arredi per bambini sono in cattive condizioni. Abbiamo provato a sollecitare i consiglieri municipali in questi anni ma per tutta risposta ci era stato detto che era inutile approntare chissà quali lavori di riqualificazione 'perché i ragazzini avrebbero rotto di nuovo tutto'. Mi duole dirlo ma la piazza è diventata ormai ricovero per senzatetto e l'area giochi è ricettacolo di cani che scorrazzano liberamente lasciando i propri bisogni ovunque. I bambini continuano ad andarci nonostante tutto perché è l'unica area verde e luogo di aggregazione nel quartiere e il centro cittadino non offre nulla all'aperto, ma è davvero tutto così avvilente", conclude Francesco.