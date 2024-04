Nel parco del chiostro di Santa Chiara tra topi, clochard che defecano in pubblico e giostre vandalizzate

Il degrado che avvolge uno dei pochi spazi destinati ai bambini nel centro storico è sempre più avvilente. Oltre alla presenza di rifiuti di ogni genere, di topi e di veri e propri accampamenti con tanto di tende, ci sono stati segnalati innumerevoli episodi incresciosi che si stanno verificando giornalmente nel parchetto del chiostro di Santa Chiara.

"In pieno giorno una persona si è persino denudata per espletare i propri bisogni davanti a tutti, bambini compresi, nell'area dedicata alle giostrine e quelle poche attrazioni che ci sono spesso vandalizzate da adolescenti che bivaccano per ore nel parchetto", denunciano le mamme del quartiere, che in passato avevano lanciato (invano) anche una petizione per salvaguardare lo spazio verde.

Riguardo le responsabilità sulla cattiva gestione del parchetto in questi anni c'è stato un continuo scaricabarile tra istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche e al momento la soluzione di un possibile affidamento privato è stata sempre respinta, a discapito del diritto al gioco e all'ambiente salubre dei bambini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pino De Stasio: "Non aiuta il nuovo posizionamento dei bagni pubblici da parte del Comune"

Abbiamo contattato il consigliere municipale Pino De Stasio, che da tempo denuncia lo stato di abbandono in cui versa il parchetto, che ci ha così risposto: "Già avevo segnalato circa una settimana fa un problema igienico sanitario nei giardini. In quell'area, oltre ad un forte degrado igienico sanitario c'è tutta la questione dei clochard che andrebbe seguita dagli assistenti sociali e non solo. Peraltro stupisce che i frati di Santa Chiara non diano un segnale di comprensione in tal senso. Devo dire purtroppo anche che il posizionamento dei gabinetti pubblici da parte del Comune nella porta di comunicazione tra piazza del Gesù e il cortile di Santa Chiara non agevola l'espletazione dei bisogni da parte di queste persone che si vedono costrette ad utilizzare gli spazi pubblici come orinatoi", conclude.

"Così spengono i sorrisi dei nostri figli"

"I bambini hanno diritto a divertirsi in un ambiente pulito e sicuro e il parchetto di Santa Chiara non assicura né l'uno né l'altro aspetto. Così però vengono negati i diritti dei nostri figli. Il parco andrebbe tenuto pulito, sorvegliato e curato da chi ne ha la responsabilità. Così cresce solo la nostra rabbia e si spengono i sorrisi dei nostri piccoli", ci spiega Marcella, residente nella zona e madre di due bambini di 6 e 4 anni.