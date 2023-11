Distruggono l'auto di Emy Buono e la bullizzano sui social: "Grazie per i faretti"

Brutta sorpresa la scorsa notte per l'influencer napoletana Emy Buono. Vandali hanno distrutto la sua auto, una Fiat 500, parcheggiata in strada a Bagnoli a pochi passi dalla sua abitazione. La giovane, che si fece notare dopo i festeggiamenti in strada per lo Scudetto del Napoli, per la partecipazione a diversi reality show e per la decisione di ritirarsi per qualche settimana in convento e cancellare (per sempre) il proprio profilo onlyfans, nonostante i lauti guadagni, non era in casa quando hanno agito i malviventi. Ad avvisarla la madre.

"Grazie per i faretti"

"Avevo un presentimento e ho chiesto a mia mamma di andare a vedere. Avevo ricevuto delle minacce sui social da parte di profili chiaramente fake che mi dicevano di stare attenta all'auto. Hanno provocato danni per quasi mille euro. Hanno rubato faretti, stereo e navigatore, oltre a spezzare i fili. Io non credo al gesto isolato, ma deve essere stato qualcuno che ce l'ha con me, perché come mi ha riferito il meccanico chi vuole rubare qualcosa non agisce così. Stamattina si sono anche permessi di scrivermi 'grazie per i faretti'. Sono pronta a denunciare coloro che mi hanno distrutto la 500 e che continuano a tormentarmi sui social direttamente alla polizia postale", racconta a NapoliToday Emy, ancora molto scossa per l'accaduto.