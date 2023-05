Nuda in strada per festeggiare il Napoli, Emy Buono: "Su Onlyfans guadagno 10mila euro al mese"|VIDEO

Emy Buono, influencer con oltre 155mila follower su Instagram, tra le protagoniste nel 2022 su Mediaset de 'La Pupa e il Secchione', ha denunciato di aver subito molestie durante i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli. "E' vero che mi sono spogliata in strada, ero felice per il Napoli, ma nessuno doveva permettersi di abusare di me. Mi hanno toccata ovunque. Mi sono sentita stuprata. Non è giusto. Nessuno ne aveva il diritto. Ma è ancora più triste che mi abbiano subissata di critiche dopo aver denunciato quello che è in effetti è stato uno vero e proprio stupro continuo del mio corpo per strada. In particolare le donne hanno dimostrato zero sensibilità nei miei confronti, non mi aspettavo chissà quale solidarietà, ma neppure insulti gratuiti", racconta a NapoliToday l'influencer in una videointervista in redazione.

Onlyfans

"Non nego comunque di essere esibizionista, sul mio canale Onlyfans arrivo a guadagnare diecimila euro al mese. Mi piace, non faccio del male a nessuno, il corpo è mio e l'immagine che voglio dare la decido io. Il mio unico limite è il sesso e nessuno ha il diritto di criticarmi", chiarisce.

