Emy Buono in strada per la festa Scudetto, la denuncia: “Mi toccavano ovunque"

Sui social è virale la denuncia della tiktoker Emy Buono che sotiene di essere stata vittima di molestie durante la festa Scudetto. “Mi sono sentita stuprata”, ha detto la Buono. "Sono stata triste in questi giorni dopo le critiche che ho ricevuto. Mi sono sentita stuprata. È vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone", hadetto.

"Mi è sembrato un po' eccessivo che le persone mi hanno baciato e toccato il c--o", ha detto la tiktoker, pesantemente criticata e insultata per l'outfit scelto per la festa. "Una donna che si denuda non consegna il pass ad un uomo per farsi stuprare", ha replicato la Buono.