Asl Napoli 1: 114 i positivi tornati a Napoli nelle ultime 24 ore

Sono 388 i viaggiatori positivi che hanno fatto ritorno a Napoli o Capri dal 12 agosto ad oggi. Il dato ci è stato fornito dall'Asl Napoli 1 che comprende più di un milione di persone.

Negli ultimi 18 giorni sono più di ottomila i tamponi eseguiti su persone rientrate dall'estero e diecimila le segnalazioni ricevute.

Nelle ultime 24 ore sono 114 i positivi (tutti in isolamento domiciliare) di competenza dell'Asl Na 1: 49 provenienti dall'estero, 24 dalla Sardegna, 2 di una produzione cinematografica, 2 di un centro di accoglienza, 3 contatti stretti di positivi e 33 da accertare.

La situazione complessiva negli ospedali Covid di Napoli

Covid Center Ospedale del mare

- pazienti ricoverati in terapia intensiva 0 / + 0 rispetto a ieri

attivi 6 p.l.

. terapia sub-intensiva….. 0 / + 0 rispetto a ieri

attivi 6 p.l.

. degenza…………..…… 23 / + 4 rispetto a ieri (+ 4 ricoveri)

attivi 24 p.l.

Covid Center Loreto mare

- pazienti ricoverati…………………degenza… 20 / + 0 rispetto a ieri attivi 20 p.l.

Dati complessivi aggiornati alle ore 24,00 del 29 agosto 2020

¨ positivi…………..………...….... 1.732

i seguenti dati possono interessare lo stesso paziente più volte

secondo la necessità di indicare lo stato delle condizioni

• guariti….…………..……..…... 892

• clinicamente guariti…….…..... 0

• asintomatici…………..….…... 467

• ricoverati in ospedale…...…… 37

di cui

in terapia intensiva……..…..… 1

• in isolamento domiciliare…..... 658

• deceduti…………………....…. 146

¨ contatti diretti non positivi…… 1.298

soggetti ad isolamento domiciliare fiduciario