Massa Lubrense, un nuovo positivo dopo i tre camerieri di un noto ristorante

Dopo la positività confermata per tre camerieri di un noto ristorante di Massa Lubrense, entrati in contatto con la comitiva romana, emergono i risultati dei tamponi sulle persone venute in contatto con i contagiati.

La nota del sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli: "Il Dipartimento di prevenzione dell'ASL Napoli 3Sud ha ricostruito i contatti delle persone risultate positive qualche giorno fa a Massa Lubrense. Ha effettuato, solo a Massa, 30 tamponi. Dalle analisi di laboratorio 29 sono risultati negativi e uno positivo. Si tratta di un familiare, già in isolamento, di uno dei contagiati. Non abbassiamo la guardia, siamo chiamati tutti a contrastare con la prevenzione la diffusione del virus. I nostri comportamenti responsabili e l'osservanza delle regole di distanziamento e di protezione, con le mascherine negli ambienti chiusi, sono gli strumenti che siamo chiamati ad usare per salvaguardare la nostra salute e quella degli altri".