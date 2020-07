Coronavirus nel noto ristorante di Massa Lubrense, positivi tre camerieri

Si è finalmente chiarita, in queste ore, la situazione relativa al ristorante di cui aveva parlato Vincenzo De Luca in un'intervista alcuni giorni fa, ovvero quello in cui erano transitati dei turisti poi risultati positivi al Coronavirus.

I giovani romani, provenienti dal Cilento e poi diretti a Capri, tornati nella Capitale e lì trovati positivi, erano stati non a Vico Equense come aveva detto il governatore ma in un noto ristorante di Massa Lubrense, questo il 17 luglio scorso. È giunta notizia che tre camerieri del ristorante sono risultati essere positivi asintomatici.

I camerieri sono stati sottoposti a controlli come tutto il restante personale (25 tamponi totali), questo dopo che l'Asl di Roma ha ricostruito i loro spostamenti. I ragazzi avevano pranzato e cenato lo stesso giorno allo stesso tavolo. Mentre i tre camerieri sono stati messi in quarantena, i locali del ristorante sono stati sanificati.

A questo punto sono partite le indagini per controllare chi avesse pranzato nel ristorante quel giorno. Lì, l'assurda scoperta: alcune persone avevano fornito false generalità e numeri telefonici inesistenti, una situazione che di fatto li rende irreperibili e che mette in pericolo loro e chi frequentano.

Intanto il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, con un post sulla sua pagina Facebook, spiega che c'è un quarto positivo oltre i 3 camerieri, una persona che non ha nulla a che vedere col locale e che è anch'essa già in quarantena. "Il caldo e il senso di rilassatezza generale – sono state le sue parole – hanno indotto molti a sottovalutare le regole. Purtroppo non è ancora finita. Faremo il possibile insieme alla nostra Asl per circoscrivere il problema, ma abbiamo bisogno della collaborazione responsabile di tutti".