Turisti romani positivi al Covid-19, il sindaco di Capri: "Nessuna criticità sull'isola"

"Non vi è riscontro di alcuna criticità sul territorio caprese e sull'isola non vi sono né casi positivi né focolai", spiega il sindaco di Capri, Marino Lembo, sui tre giovani turisti romani risultati positivi dopo i tamponi effettuati a Roma e che hanno soggiornato nell'isola azzurra nel fine settimana in una casa vacanza. "La tracciatura del percorso effettuato dai positivi, appena avuta notizia, è immediatamente iniziata da parte dell'Asl Na1", rassicura il sindaco.

Ricostruzione spostamenti

E' caccia ora agli spostamenti dei positivi per cercare eventualmente di isolare coloro che sono entrati in stretto contatto con loro durante il soggiorno caprese. I ragazzi contagiati potrebbero aver fatto una precedente tappa nel Cilento, prima di recarsi sull'isola. Esito negativo invece per due persone ad Anacapri. Sotto osservazione un turista giunto in aereo da Dubai.

Aggiornamenti da Roma sui tre giovani positivi

“Si è svolta tra il 16 ed il 19 di luglio una gita a Capri per una comitiva di 8 giovani ragazzi e ragazze di Roma ed è stato già effettuato il contact tracing. Al loro rientro nella Capitale due sono risultati febbrili la sera del 20 luglio ed il 21 luglio vengono eseguiti tutti i tamponi. I risultati dell’indagine epidemiologica, ancora in corso, sono di 3 casi positivi già in isolamento così come gli altri componenti della comitiva che sono stati tutti rintracciati e posti in quarantena. Sono state già inviate le notifiche alle competenti Asl della Campania così come al Ministero della Salute attraverso il SERESMI”. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Incremento di casi a luglio in Campania

Luglio fa tornare la paura rispetto all'epidemia di Coronavirus in Campania. L'analisi dei dati è impietosa e lancia un importante campanello d'allarme rispetto all'aumento dei casi nella regione. Basandosi sul numero di casi, aggiornati a ieri 22 luglio, sono stati riscontrati 168 nuovi positivi, esattamente il numero di casi scoperti in tutto il mese di giugno. A questo va aggiunto che il vero picco di casi del mese precedente si è avuto il 30 giugno quando sono stati riscontrati 24 nuovi positivi. Un segnale del peggioramento della situazione si era avuto il 25 giugno con un totale di 17 casi. Non si riscontravano tanti casi da diverse settimane ma non si immaginava che la situazione potesse ulteriormente peggiorare.