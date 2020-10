Coronavirus, contagi record anche oggi in Campania. Le vittime salgono a 466

La Regione Campania attraverso la task force che sta affrontando l'emergenza Covid-19 ha reso noto il bollettino di oggi sui contagi nel territorio regionale.​

I positivi nelle ultime 24 ore sono 431, ancora una volta numero record peraltro risultante dall'analisi di meno tamponi rispetto alla media delle ultime settimane, 4.867.

In totale così i positivi dall'inizio dell'emergenza salgono a 14.768, riscontrati su di un totale di 632.399 test.

Nell'ultima giornata di è registrata anche un'ulteriore vittima, per un totale a questo punto arrivato a 466 persone.

In netta crescita i guariti, 121, con il totale dall'inizio della pandemia giunto quindi a 6.593.

I dati a Napoli

L'Asl Napoli 1 Centro ha diffuso successivamente, nel pomeriggio, i dati relativi alle ultime 24 ore dell'emergenza Coronavirus nel territorio di sua competenza, quello del Comune partenopeo.

I nuovi positivi a Napoli sono 162. Tra questi 10 sono Erasmus sintomatici, ed un altro è un alunno asintomatico di una scuola.

Sono inoltre 55 i guariti e 6 i ricoveri in ospedale di cui nessuno in terapia intensiva. Novantotto in più le persone in isolamento domiciliare.

La nuova ordinanza

Nuova ordinanza Regione Campania orario chiusura bar e ristoranti

„Intanto la Regione corre ai ripari con una nuova ordinanza, la numero 77 del 5 ottobre a firma come di consueto del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il testo prevede bar, locali e ristoranti chiusi alle ore 23 dalla domenica al giovedì e alle ore 24 il venerdì e sabato. Inoltre è stato prorogato l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto.

Crisi al Cotugno

Peggiora intanto la situazione dell'ospedale Cotugno in fatto di accoglienza dei casi di Covid-19. I posti letto destinati a questi pazienti sono in questo momento tutti occupati con gli ultimi 4 che andranno ad altrettanti ricoveri programmati per queste ore.

È stato Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda dei Colli, che comprende anche il centro regionale di riferimento per le malattie infettive, a rendere noto che sono 130 i ricoverati, con 10 in terapia intensiva di cui cinque intubati.