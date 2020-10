Covid, 162 nuovi positivi a Napoli: ci sono 10 erasmus e l'alunno di una scuola

L'Asl Napoli 1 Centro ha diffuso i dati relativi alle ultime 24 ore dell'emergenza Coronavirus nel territorio di sua competenza, quello del Comune partenopeo.

I nuovi positivi sono 162. Di questi, 32 sono contatti stretti di positivi; 25 sono sintomatci tamponati su richiesta del loro medico curante, 86 da tamponi volontari (di questi alcuni contatti stretti risultano non ancora raggiungibili), 10 sono Erasmus sintomatici, un altro è un alunno asintomatico di una scuola.

Sono inoltre 55 i guariti e 6 i ricoveri in ospedale di cui nessuno in terapia intensiva. Novantotto in più le persone in isolamento domiciliare.