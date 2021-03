Campania zona rossa da lunedì, Ricciardi: "Travolti dalla terza ondata"

La Campania da lunedì 8 marzo passa in zona rossa. Chiuse dunque tutte le attività non essenziali, divieto di spostamenti al di fuori dei comuni. Non consentiti neppure incontri nella propria abitazione con non conviventi.

Campania rossa, il chiarimento della Regione

"In relazione a richieste di chiarimento sulle ragioni di estensione della zona rossa all'intera regione, comprese aree interne con indice epidemico più contenuto, si precisa che la classificazione dell'intera regione in zona rossa è stata disposta con ordinanza del ministro della Salute in ragione di parametri adottati a livello nazionale ed applicati per le singole regioni, senza differenziazioni sub regionali". Lo precisa in una nota Italo Giulivo, coordinatore dell'Unità di crisi della Regione Campania per l'emergenza Coronavirus. "Peraltro, come da noi sostenuto più volte - aggiunge Giulivo - l'applicazione di misure rigorose anche in zone che presentano indici di contagio inferiori ad altre risponde a un'azione di utile prevenzione, perché la diffusione sia contrastata prima d'interventi che risultino adottati in modo tardivo, anche in considerazione della maggiore trasmissibilità delle varianti".

Travolti da terza ondata

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, dice ad Avvenire. "Avevamo avvertito e non siamo stati ascoltati, e ora l’Italia si avvia a essere travolta da una terza ondata epidemica, resa più impetuosa dalla contagiosità delle varianti virali e dalla irresponsabile arrendevolezza di molti decisori politici, a livello sia nazionale sia locale, che anziché anticipare il virus basando le decisioni sull’evidenza scientifica lo inseguono sulla base di fallaci opinioni o di pressioni di lobby di diversa tipologia".