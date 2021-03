Campania in zona rossa: cosa cambia per gli spostamenti

La Campania è passata dalla "zona rancione" alla "zona rossa", così come annunciato dal presidente Vincenzo De Luca. Cosa cambia, quindi, per gli spostamenti? Secondo quanto stabilito dal Governo, fino al 27 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica); dal 24 febbraio al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Di seguito tutte le regole indicate dal Governo per gli spostamenti