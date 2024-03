Dissesto stradale all'Arenella, le linee bus che deviano il percorso

Anm informa che dal 5 marzo le linee C44, N7 e N3 a causa di uno sprofondamento in via Pietro Castellino deviano percorso come indicato di seguito:

- la linea C44, proveniente da v. Suarez, giunta in p. Muzii svolta per v.Palermo, v. D. Fontana, v. D'Antona e proprio percorso. Proveniente dai Camaldoli, giunta in v. D'Antona, non percorre v. Castellino ma svolta per v. Cavallino , v. Fontana, v. Palermo, p. Muzii, via Piscicelli, via Ruoppolo e proprio percorso per via Suarez.

- le linee N7 e N3 provenienti dal Cardarelli giunte in Via D'Antona, non percorrono v. Castellino ma svoltano per in via Cavallino, via Fontana , v. Palermo, p.zza Muzii, via Piscicelli, via San Giacomo dei Capri e proprio percorso.