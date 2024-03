Si apre una nuova voragine a Napoli: traffico in tilt nella zona ospedaliera

Una nuova voragine si è aperta al centro della carreggiata in zona Arenella, precisamente in via Pietro Castellino. L'iniziale avvallamento dell'asfalto si è trasformato dunque nell'ennesimo dissesto che sta colpendo la zona collinare di Napoli.

Sul posto polizia, vigili del fuoco e tecnici del Comune che hanno transennato la zona, chiudendola al traffico.

Gravi disagi per il traffico veicolare della zona ospedaliera e ripercussioni in tutta la città.