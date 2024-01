Vittorio Feltri, la polemica sullo show di Stefano De Martino: "La fede religiosa merita rispetto"

Vittorio Feltri contro Stefano De Martino. Il noto giornalista, rispondendo alla lettera di un lettore nell'ambito della sua rubrica "La stanza di Feltri" su Il Giornale, bacchetta lo showman napoletano per uno sketch del suo spettacolo "Da Natale a Santo Stefano", andato in onda su Rai 2 lo scorso 26 dicembre.

"Non ho avuto modo di seguire lo spettacolo a cui tu ti riferisci, tuttavia mi pare di non essermi perso un granché di speciale, stando alla tua descrizione e alle tue osservazioni. Ti confesso che non mi ritengo un credente. Pur non essendo munito di questo spirito cristiano, che pure invidio dal momento che anche io vorrei essere capace di confidare nell'esistenza di qualcuno o di qualcosa che non vedo e non tocco, anche io sono disgustato da tutto ciò che può offendere sia il sacro che i credenti. A determinate cose occorrerebbe approcciarsi almeno con rispetto. Le battute e le scenette che descrivi nulla hanno a che fare con la satira, che per me è elemento della democrazia. Essa non va censurata, non va soffocata, non va limitata. Ma, appunto, qui essa non c'entra un fico secco. Si può fare satira sui politici, sui personaggi del presente che hanno un qualche rilievo pubblico, però quale senso ha deridere, canzonare, beffeggiare, ironizzare, irridere Dio, Maria, Giuseppe, Gesù e tutti i Santi, senza trascurare lo Spirito Santo? Te lo dico io. Non ha alcun senso. E sai perché? Perché essi non possono difendersi, intervenire, ridere di loro stessi eventualmente. Si può compiere la parodia di chi è in vita. Compierla di chi è morto, per di più da millenni, è operazione di pessimo gusto. Naturale poi che i fedeli si sentano infastiditi da simili attività, che provino un senso quasi di disagio, di dolore, che siano indotti a cambiare canale facendosi il segno della croce. Mancava soltanto coglionare Giuseppe e Maria nel periodo di Natale su Raidue per non farci mancare nulla", scrive Feltri in risposta alla lettera del lettore che si era mostrato infastidito dalla scenetta.