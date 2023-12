Stefano De Martino, lo show sotto l'albero sulla Rai: arriva “Da Natale a Santo Stefano”

Clima caldo e intimo, i colori del Natale e del varietà, amici, buona musica, risate, racconti e canzoni sono gli ingredienti migliori per il periodo natalizio. Tutto questo, e molto di più, sta preparando Stefano De Martino per “Da Natale a Santo Stefano”, il suo show in onda martedì 26 dicembre alle 21.00 su Rai2.

Una prima serata ricca ospiti importanti e disposti a giocare con il performer napoletano a partire da Carlo Conti e dal maestro pasticcere Iginio Massari. E ancora la brillante Giulia Vecchio a fare da spalla a De Martino e gli amici Biagio Izzo, Francesco Paoloantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito. Infine, la grande musica grazie alla big band d’altri tempi pronta ad accompagnare la voce di Nina Zilli e la tromba di Fabrizio Bosso.

Il programma

In un clima giocoso di allegria e familiarità ritroveremo uno Stefano De Martino che balla, canta, si racconta e dà vita insieme ad amici - nuovi e di vecchia data - a momenti comici e ricordi, chiacchiere e performance in un Christmas show attuale e insieme d’altri tempi, sorprendente e accogliente, all’insegna della commedia e delle emozioni.

Un programma che molto condivide con il suo spettacolo teatrale “Meglio Stasera” che quest’anno, a partire proprio dal mese di dicembre, attraverserà tutta Italia: un sistema di vasi comunicanti dove un’esperienza confluisce nell’altra e sempre più entra nel cuore del pubblico sia live che televisivo.

“Da Natale a Santo Stefano” è prodotto da ITV Movie per la Direzione Intrattenimento Prime Time. È un programma di Stefano De Martino e Riccardo Cassini, scritto con Stefano Andreoli, Giorgio Cappozzo e Francesco Velonà. La regia è di Sergio Colabona, la scenografia di Chiara Castelli, il light designer Marco Lucarelli. Direttore della fotografia, Fausto Carboni. Le coreografie sono di Andrea Larossa. Direttore d’orchestra Pino Perris, che cura anche le musiche e gli arrangiamenti. Produttore esecutivo ITV Movie Patrizia Sartori. Capo Progetto Rai Valeria Destefanis a cura di Daniela Di Mario.