Terremoto zona Vesuviana, le comunicazioni dei sindaci ai cittadini

I sindaci dei comuni della zona vesuviana che maggiormente hanno avvertito la scossa di terremoto di magnitudo 3.0 registrata alle 19.08 di lunedì 11 marzo con epicentro nella zona di Pollena Trocchia, hanno aggiornato i cittadini sulla situazione attraverso comunicazioni via social.

"A seguito della scossa di terremoto registrata, sono in contatto con il direttore dell'Osservatorio Vesuviano insieme al redattore del nostro Piano di Protezione Civile, prof. Giuseppe Rolandi, tra i più autorevoli esperti in materia a livello internazionale. Mentre preparavano una rassegna informativa alla cittadinanza in occasione dell'ottantesimo anniversario dall'ultima eruzione vulcanica, ci siamo confrontati col dott. De Vita che ci ha comunicato che si tratta di un sisma anomalo, che comunque ha avuto qualche riscontro nel passato con ipocentro a 3 km, particolarmente avvertita tra Volla e Pomigliano, nella valle del Sebeto. La geolocalizzazione dei siti dell'IGNV e dell'Osservatorio Vesuviano indicano la zona approssimativa dei Conetti di Pollena. Si tratta di una scossa di origine vulcano-tettonica. Restiamo in contatto con gli organi competenti che stanno definendo una valutazione più approfondita in merito", scrive Giuseppe Panico, sindaco di San Sebastiano al Vesuvio.

"La scossa di terremoto delle 19:08 ha avuto epicentro in una zona a monte del nostro comune. La scossa di magnitudo 3 della scala Richter a 3 km di profondità. La poca profondità della scossa ha fatto si che fosse avvertita da molti. Allo stato attuale non si registrano danni. Invito tutti alla calma. Eventuali indicazioni e/o informazioni saranno dornite dal sottoscritto tramite i canali ufficiali del comune e della protezione civile. La situazione è continuamente monitorata e vi terrò aggiornati su eventuali sviluppi", spiega Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia

"La scossa, con epicentro nell’area vesuviana, l'abbiamo avvertita anche a Volla. Per fortuna al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone e cose. La scossa che, in un primo momento dai notiziari era stata localizzata nel nostro comune, è stata invece ricalcolata a monte del Comune di Pollena Trocchia con una magnitudo 3 Richter. Non è il caso di allarmarsi, la situazione è costantemente monitorata dagli enti preposti e vi terrò aggiornati su eventuali ulteriori aggiornamenti", rende noto Giuliano Di Costanzo, sindaco di Volla.

"Cari cittadini, la scossa di terremoto avvertita intorno alle 19.10 anche a San Giorgio a Cremano, è stata localizzata a monte del comune di Pollena Trocchia e ad una profondità di 2.9 km. Viviamo in una zona altamente sismica e si verificano spesso scosse. Quella di oggi è stata avvertita maggiormente ma la situazione è sotto controllo ed è monitorata costantemente. Ho convocato dalle ore 20:00 il COC del comune in attesa di eventuali nuovi notizie. Naturalmente vi terrò aggiornati su eventuali evoluzioni. Ovviamente le scuole domani saranno aperte", afferma Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano.

"Avvertita scossa di terremoto con epicentro zona Carcavone, a monte del Comune di Pollena. Non risultano danni a persone o cose. La situazione è monitorata ed è stata convocata tempestivamente dal sindaco riunione del COC", avverte Enzo Cuomo, sindaco di Portici.

"Alle ore 19:08 c'è stata una scossa di terremoto di Md 3.0 in zona Vesuvio a 3 km di profondità (epicentro stimato a monte del Comune di Pollena Trocchia - vedi link e immagine allegata). La nostra Protezione Civile è in contatto con la Sala Operativa Regionale. La situazione è monitorata continuamente. Non si registrano al momento danni di alcun tipo sul nostro territorio comunale", scrive Biagio Rossi, sindaco di Cercola

"La scossa, con epicentro nell’area vesuviana, é stata avvertita anche a Casalnuovo. In via precauzionale abbiamo convocato il Coc e messo in moto l’intera macchina amministrativa. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone e cose", conclude Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo.