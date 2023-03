Tari Napoli 2023: le scadenze

Il Comune di Napoli ha reso note le scadenze Tari per il 2023:

Scadenze acconto

- 1a rata 16 maggio 2023

- 2a rata 17 luglio 2023

- 3a rata 18 settembre 2023

Il versamento dell’acconto può essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2023.



Scadenza saldo: 18 dicembre 2023.

Tutto sulla Tari

La TARI è la tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Istituita con Legge 27/12/2013 n. 147, la tassa rifiuti è dovuta da chiunque detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Il versamento della Tari è in autoliquidazione. Il contribuente è tenuto al versamento di quanto dovuto, alle scadenze previste, anche se non riceve l’avviso di pagamento. Per il calcolo della tassa dovuta e per la stampa dell’F24 è possibile utilizzare il simulatore di calcolo messo a disposizione dall'ente collegandosi al seguente link: https://www.riscotel.it/calcolotari/napoli.



L'ufficio invia gli avvisi di pagamento, prima della scadenza, tramite posta ordinaria. Se l’avviso non rispecchia la reale situazione del contribuente, lo stesso deve calcolare autonomamente la tassa da versare e comunicare all'ufficio TARI le eventuali variazioni da apportare alla propria posizione, inviando la relativa istanza via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

entrate.tari-tares-tarsu@pec.comune.napoli.it

entrate.tari-tares-tarsu@comune.napoli.it .