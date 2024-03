Stash non è un nome d'arte: "Mi chiamo davvero così. Ma in famiglia non tutti gradivano"

Stash dei The Kolors si chiama davvero così. Sorprendentemente il suo infatti non è un nome d'arte. All'anagrafe il frontman si chiama Antonio Alex Stash Fiordispino. Tutti però lo hanno sempre chiamato con il terzo nome, Stash, anche a scuola quando era giovanissimo.

Non tutti però in famiglia gradivano, in particolare il nonno, un secondo padre per lui: “Da bambino, a scuola anche le maestre mi chiamavano sempre Stash. È sempre stato il nome che ho scelto io. Ma davanti a mio nonno che era Antonio Fiordispino, figlio di Umberto, non si poteva fare. Gli amici che venivano a cena dovevo avvisarli prima", spiega a Novella 2000 l'artista.

Il rapporto di Stash con il nonno era fortissimo, come ricorda spesso nelle interviste e dedica e lui sempre una preghiera prima di qualsiasi lavoro artistico.