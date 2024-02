Il cancello di accesso alla nota spiaggia di Posillipo va riaperto: il Tar sospende il provvedimento di chiusura

Il cancello di accesso della spiaggia di Donn'Anna a Posillipo va riaperto. Il Tar Campania ha sospeso il provvedimento di chiusura. E' quanto rende noto il giurista napoletano Alberto Lucarelli, professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università Federico II ed ex assessore al Comune di Napoli, dal 2011 al 2013, con delega ai beni comuni, all’acqua pubblica e alla democrazia partecipativa.

"Grande vittoria del Coordinamento nazionale Mare Libero, di Euplea e dei Comitati per il mare libero, pulito e gratuito. Il Tar Campania ha sospeso il provvedimento di chiusura del cancello di accesso alla spiaggia di Bagni Elena. Il Tar nell'ultima ordinanza non si limita a sospenderne gli effetti nel giudizio cautelare, ma afferma il principio di garantire l'accessibilità e la fruibilità del litorale ai cittadini. Inoltre dà 20 giorni di tempo all Autorità portuale di adottare tutte le misure necessarie per garantire la fruibilità in sicurezza. Passa anche un altro principio: che gli inadempimenti delle istituzioni pubbliche non possono ricadere sui cittadini, limitandone la tutela di diritti fondamentali. Si conferma una lettura costituzionalmente orientata della legislazione vigente, in particolare in relazione agli artt. 2, 9 e 42 Cost facendo prevalere i diritti della persona su un approccio mercantile dei beni pubblici. Sono contento che quello che sostengo da anni prenda forma nei provvedimenti giurisdizionali, soprattutto facendo prevalere al rapporto proprietario pubblico-bene, il rapporto beni pubblici-diritti", scrive il prof. Lucarelli in un post su Facebook.