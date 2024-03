Centro direzionale, senzatetto rovistano nei rifiuti alla ricerca di cibo

Lo scatto è sgranato, di chi ha avuto il rispetto di mantenersi a distanza per non offendere o disturbare. Ritrae una persona, al Centro direzionale di Napoli, che scava in un cestino dei rifiuti alla ricerca di qualcosa di commestibile.

Un quadro disperato e disperante, che mostra quanta miseria pervada la città. È stato diffuso dall'Associazione Nazionale Guardie Giurate, presieduta da Giuseppe Alviti, che dichiara: "È raccapricciante e disumano vedere che nel 2024 per sfamarsi un essere umano sia costretto a mangiare direttamente dall'immondizia". Accade in un luogo frequentatissimo, di giorno, "ma passa tutto inosservato, ormai è tutto normale". "Dobbiamo ribellarci a questo stato di cose - conclude Alviti - e garantire ad ogni essere umano di vivere da essere umano".