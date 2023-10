Scaturchio a San Gregorio Armeno, la decisione del Tar

Sono state raccolte oltre 2000 firme al lancio della petizione dell’associazione ‘Botteghe di San Gregorio Armeno’, per bloccare le aperture di negozi lontani dalla vendita di presepi e pastori. Lo storico bar-pasticceria sorge dove un tempo c'era la bottega di Concetta Ferrigno, la signora dei fiori di carta morta qualche anno fa. Sordomuta dalla nascita era una vera e propria istituzione del quartiere.

“Domani martedì 24 ottobre, il Tar deciderà ufficialmente se la pasticceria Scaturchio può restare aperta nel centro della via dei Pastori, oppure no – dichiara il presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno, Vincenzo Capuano – nonostante già ci sia la delibera del Comune di Napoli che tuteli San Gregorio Armeno e a maggior ragione il centro storico da aperture di negozi alimentari. Un ottimo risultato il raggiungimento delle 2000 firme in pochissimi giorni che continueranno a crescere nelle prossime settimane, quasi tutti di napoletani ed abitanti locali di San Gregorio Armeno, ma sottolineando anche la solidarietà di tantissimi turisti e napoletani lontani. Non si tratta di boicottare altre imprese, specialmente napoletane, ma di preservare l’antica via dei pastori e dei presepi. So che il Comune di Napoli si è costituito parte civile e so che il Tar si pronuncerà definitivamente come deve" - conclude Capuano.