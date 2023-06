Rischio vulcanico Campi Flegrei, il Comune di Napoli pubblica la gara per la redazione del piano di esodo

Il Comune di Napoli provveduto alla pubblicazione, nella sezione "Bandi di gara e avvisi pubblici", della gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla redazione del piano di esodo comunale per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei e delle attività connesse di informatizzazione, partecipazione, comunicazione, monitoraggio, con contestuale aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile.

“Obiettivo dello studio è la definizione del modello di intervento del Piano comunale di Protezione civile per il rischio vulcanico Campi Flegrei, facendo riferimento in particolare alla tematica di esodo dei cittadini residenti nella c.d. zona rossa. Nell’ambito dei lineamenti pianificatori dovranno essere sviluppate, con idonee metodiche di simulazione trasportistica, le diverse fasi di esodo, sia con riferimento all’esodo assistito che all’esodo autonomo, con speciale riguardo all’identificazione dei cancelli di uscita e della viabilità da utilizzarsi per il raggiungimento delle aree di attesa e delle aree di incontro destinate ai residenti della zona rossa interna al Comune. Dovrà essere altresì curata l’informazione alla popolazione sulla pianificazione comunale, ed in particolare sulla dislocazione (anche predisponendo opportuna segnaletica di emergenza) e sulla tempistica di utilizzo delle aree di attesa in caso di evacuazione”, spiega l'assessore alla protezione civile Edoardo Cosenza.