'Puzza' di zolfo a pochi km dal Vesuvio: l'esito del sopralluogo dei tecnici dell'Osservatorio Vesuviano

Da alcuni giorni i cittadini di una vasta area alle pendici del Vesuvio hanno iniziato a lamentare sui social una persistente puzza di zolfo.

Segnalazioni erano state fatte da Portici e poi da ieri a Torre del Greco, in particolare da via Montedoro, Santa Teresa, via Beneduce, Corso Vittorio Emanuele, Leopardi, Litoranea, viale Europa. "Non capiamo a cosa è dovuta" avevano scritto alcuni, "Qualcuno può darci una spiegazione?" chiedeva qualcun altro.

Perlustrazione e rilevazioni

Dopo le segnalazioni, oggi pomeriggio - mercoledì 6 marzo - una squadra di geochimici coordinata dal direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Antonio Di Vito ha perlustrato tutte le strade indicate con apposite strumentazioni per le rilevazioni. Nell'ambito dell'indagine a tappeto sono stati anche interpellati vari operatori commerciali delle strade segnalate e alcuni passanti per capire se avessero avuto sentore della cosa, anche per sentito dire popolare. "Ebbene - dice a NapoliToday il direttore Di Vito - NON è stata rilevata alcuna presenza di zolfo nella zona vesuviana segnalata. E le persone interpellate hanno tutte negato".

Nessuna concentrazione anomala di CO2, metano o idrogeno solforato, dunque, ovvero, per dirla in parole semplicissime, nessuna fuoriuscita di gas dal vulcano