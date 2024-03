"C'è puzza di zolfo". Preoccupazione a pochi chilometri dal Vesuvio

Da ieri i cittadini che risiedono nelle vicinanze del Vesuvio lamentano una preoccupante puzza di zolfo. Sono tantissimi a lamentarsi sui social in particolare a Torre del Greco.

"La sentiamo da ieri ma non capiamo a cosa è dovuta. A volte proviene dal Vesuvio, non è inusuale, ma stavolta è pi intensa e duratura", spiega Giuseppe. "Non se ne può più. Corriamo pericoli? Qualcuno può darci una spiegazione", afferma Angela.

"Siete sicuri che non si è incendiato qualcosa? Mi sembra più puzza di bruciato", scrive invece Antonio.

La caratteristica puzza di "uova marce" è data solitamente dalla composizione di zolfo e idrogeno che contraddistingue solitamente però la caldera dei Campi Flegrei e non la zona vesuviana, anche se non di rado le cosiddette "zaffate" di zolfo sospinte dal mare giungono nei centri cittadini.