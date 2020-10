Campania, l'annuncio di Formigli: "Inchiesta bomba a Piazzapulita"

"Il direttore sanitario del Cotugno di Napoli ha cancellato intervista accordata a Giulia Cerino per Piazzapulita senza spiegazioni. La Regione Campania imbavaglia i medici? Sarebbe grave mancanza di trasparenza. De Luca che dice? Giovedì ce ne occuperemo con un’inchiesta bomba". Questo l'annuncio via social di Corrado Formigli, conduttore del programma "Piazzapulita" in onda tutti i giovedì su La7.

"Al no del Cotugno - prosegue il noto giornalista - si sono aggiunti Cardarelli e Asl di Napoli. Tutto demandato all’Unità di Crisi regionale. De Luca vieta ai medici di parlare ai giornalisti. Il problema, al solito, è l’informazione. Non la situazione delle strutture sanitarie. De Luca usi più trasparenza".

La nota dell'Unità di Crisi

"In relazione alle richieste di informazioni sulla situazione sanitaria in Campania, e sul lavoro che vede impegnati ogni giorno con straordinario senso di responsabilità centinaia di medici e operatori, al fine di evitare strumentalizzazioni, si chiarisce che non vi è alcun bavaglio e nessuna limitazione del diritto di cronaca. In questa fase delicata, vi è solo la necessità di garantire, nella massima trasparenza, notizie oggettive, non distorte e tali da produrre ingiustificati allarmismi, e sempre rispondenti alla realtà. Per questo motivo, avendo lo scenario regionale sempre aggiornato, è l’Unità di Crisi a poter offrire questa garanzia, a vantaggio della verità e di tutti gli operatori dell’informazione". Così in una nota l'Unità di Crisi della Regione Campania per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.