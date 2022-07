Ischia, oggi la posa della prima pietra per l'ampliamento dell'ospedale Rizzoli

Tutto pronto ad Ischia per la posa della prima pietra per l'ampliamento dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà questa mattina sull'isola verde per assistere al volo sperimentale di un drone da trasporto di materiale sanitario.

Il drone percorrerà una distanza di oltre 20 km in modalità "non a vista". La sperimentazione, autorizzata da Enac e da tutte le autorità competenti, permetterà di verificare la realizzabilità di un servizio di trasporto permanente tra le isole di Ischia e Procida e l'ospedale di Pozzuoli, al fine di velocizzare il trasporto di campioni biologici e farmaci. Il volo sperimentale è previsto alle 11 presso l'elisuperficie di Casamicciola.



De Luca presenzierà poi alla cerimonia di posa della prima pietra, alle 11.30, nell'area di cantiere alle spalle dell'ospedale Rizzoli, per l'ampliamento del nosocomio di Lacco Ameno. Si tratta, spiega una nota dell'Asl Napoli 2 Nord, "di un intervento atteso da molti anni dalla popolazione isolana e la cui realizzazione è stata resa possibile dallo sblocco dei finanziamenti ministeriali per l'edilizia sanitaria, ottenuto dalla Regione Campania al termine del commissariamento".



Infine, alle 12, presso l'hotel Regina Isabella di Lacco Ameno, il governatore campano e il direttore generale Antonio d'Amore terranno una conferenza a conclusione della giornata.