Via ai lavori per il primo ospedale di comunità a Bacoli: "Una svolta per residenti e turisti"

Partono i lavori per il primo ospedale di comunità a Bacoli. Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione in un post sui social.

"Ci siamo riusciti! Partono i lavori per il primo ospedale di comunità della storia di Bacoli. È un sogno che diventa realtà. Abbiamo consegnato la nostra struttura comunale all’Asl Napoli 2 Nord, per l’inizio del cantiere. Avremo così un presidio sanitario strategico per decine di migliaia di persone. Ci saranno 20 posti letto. Si faranno esami specialistici e piccoli interventi chirurgici. Con personale sanitario, infermieri, OSS, medici. Una svolta radicale per il nostro territorio. Innanzitutto per i residenti. Ma anche per le migliaia di turisti, di bagnanti, di amanti della nostra città, che frequento quotidianamente il territorio. Con l’ospedale di comunità garantiremo la gestione dei pazienti a bassa intensità di cure, che necessitano comunque di assistenza continuativa. Parliamo di pazienti dimessi dai reparti specialistici che necessitano di controllo o di persone affette da patologie croniche, la cui gestione della malattia può evitare il ricorso all’ospedalizzazione. Svolgerà insomma una funzione intermedia tra la cura domiciliare e il ricovero ospedaliero. Sarà una struttura all’avanguardia. Oggi abbiamo apposto il cartellone di cantiere. Ed è stata una grande emozione. Ci riusciamo grazie ai fondi del PNRR. Già nel mese di febbraio ci sarà l’allestimento del cantiere. Così cambiamo il volto di uno spazio urbano di grandissimo valore", scrive Della Ragione.

"Accanto, a pochi passi, tra pochi mesi inaugureremo l’inizio lavori per realizzare il Distretto Sanitario. Stava per trasferirsi da Cappella a Pozzuoli. Ed invece siamo riusciti con grande tenaci a trattenerlo qui, nella nostra terra. Nell’ex Municipio. Al servizio dei cittadini di Bacoli e Monte di Procida. Ci stiamo riuscendo grazie alla sinergia tra Regione Campania e Comune di Bacoli. Ringrazio il governatore Vincenzo De Luca. Ringrazio l’Asl Napoli 2 Nord, ed il direttore Mario Iervolino. Per questa opera così importante, ho conferito la delega specifica al consigliere Mario Di Bonito. Un professionista esemplare. A lui, ho già assegnato incarico specifico alla gestione della pandemia. E, subito dopo, la delega per seguire la realizzazione dell’Ospedale di Comunità. E del Distretto Sanitario. Insieme, stiamo facendo un grande lavoro. E sono felicissimo di continuare a farlo. Perché stiamo ottenendo grandi risultati per i bacolesi. E non solo. Per amore della nostra terra. Siamo passati così dalla grave emergenza, alla costruzione di un presente diverso. Per migliorare la sanità pubblica. Ringrazio tutta l‘amministrazione comunale, per questo traguardo incredibile. Dobbiamo continuare a lavorare insieme. Uniti. Come una squadra. Bacoli merita tutta la nostra passione, professionalità. Perché, insieme, siamo più forti. Insieme, tutto è possibile. Un passo alla volta", aggiunge il primo cittadino bacolese.