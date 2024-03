Campi Flegrei, l'Ordine dei Geologi costituisce una sezione territoriale tra Napoli e provincia

Costituita la Sezione Operativa Territoriale di Napoli e provincia della Struttura Tecnica Nazionale, di supporto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che vede in prima fila l’Ordine dei Geologi della Campania. L’elezione dei rappresentanti della SOT è avvenuta il 22 marzo 2024, dopo la richiesta di convocazione del presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli Gennaro Annunziata, e vi hanno partecipato rappresentanti delle professioni tecniche di Napoli e provincia tra cui il presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania Egidio Grasso, il delegato Vincenzo Testa, e il geologo Lorenzo Benedetto, vice presidente della STN. Nel corso della convocazione, all’unanimità sono stati nominati coordinatore della SOT l’architetto Antonio Cerbone, che sarà coadiuvato dai vice ingegnere Eduardo Pace e geometra Massimo Scaffidi, mentre come segretario il geologo Vincenzo Testa, già componente del Coordinamento Operativo Regionale. "Con la costituzione della Sezione Operativa Territoriale di Napoli e provincia abbiamo siglato un patto fondamentale. È una data da ricordare, poiché, ciascun professionista, con le proprie competenze, e tra essi i geologi, è pronto a fornire il suo contributo a tutte le operazioni di Protezione Civile per le quali saremo chiamati a fornire la nostra professionalità, e supportare la Struttura Tecnica Nazionale che ha precisi obiettivi: garantire il coordinamento della gestione degli eventi emergenziali; fornire un supporto tecnico nelle attività di ricognizione del danno e dell'agibilità degli edifici; un contributo per le verifiche di tipo geologico, geotecnico e cartografico nonché per tutte le altre attività necessarie al superamento delle emergenze", ha detto Egidio Grasso, presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania.

"La sinergia tra componenti di tutti gli Ordini e Collegi professionali dell’Area Tecnica è stata totale. Inizieremo a lavorare già da lunedì, con l’avvio delle operazioni per l'analisi di vulnerabilità degli edifici privati nelle zone interessate da fenomeni di bradisismo dei Campi Flegrei" ha aggiunto il segretario della SOT Vincenzo Testa. L’attività della SOT di Napoli e provincia opererà secondo quanto definito dallo statuto della STN e delle regolamentazioni da questa disposte a livello nazionale, concorrendo in caso di mobilitazione sugli scenari emergenziali sia nella promozione della consapevolezza e prevenzione dei rischi che alla conoscenza del sistema della Protezione Civile.