Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli: "Gira un messaggio vocale delirante tra la popolazione tramite alcuni social"

"Da giorni sentivo voci su un messaggio vocale che girava tra la popolazione tramite alcuni social. E' arrivato anche a me e devo dire che il contenuto dell’audio è davvero delirante. Un messaggio vocale in cui si accenna addirittura ad 'assemblee speciali', alle quali evidentemente non sono stato invitato, durante le quali 'qualcuno' avrebbe consigliato ai dipendenti comunali di preparare uno zaino per un’imminente evacuazione. Se al primo ascolto la reazione è stata quasi di divertimento, per la quantità di assurdità contenute, ho ritenuto di non poter tacere su una vicenda come questa. Sono mesi che invito ad ascoltare solo le fonti ufficiali, che sono le uniche in grado di dare le giuste informazioni. Il bradisismo è un fenomeno che dobbiamo affrontare con l’attenzione che merita, ma senza allarmismi ingiustificati". E' quanto denunciato in un post sui social durante l'ultimo fine settimana dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.

"Pertanto, consegnerò alle forze dell’ordine il vocale e procederò a sporgere un esposto per procurato allarme contro l’autore del messaggio, al momento ignoto. Non ho intenzione di consentire a nessuno di alimentare le comprensibili paure dei miei concittadini e impedirò a chiunque, con i mezzi a mia disposizione, di diffondere falsità su una questione tanto delicata. Invito tutti coloro che hanno ricevuto quel messaggio a non inoltrarlo e a continuare ad informarsi solo ed esclusivamente tramite i canali ufficiali", conclude il primo cittadino flegreo.