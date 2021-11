Mercatini, fiere ed attrazioni di Natale a Napoli: luoghi ed appuntamenti

Dopo un Natale in tono minore nel 2020 a causa della piena emergenza Covid e delle più stringenti limitazioni, tornano a Napoli mercatini, fiere ed attrazioni natalizie.

Ecco un elenco dei principali eventi e luoghi dove respirare la magia del Natale in città:

La fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Venerdì 19 novembre 2021 è stata inaugurata nella suggestiva Piazza San Gaetano, che accoglie la statua e il santuario con le spoglie del Santo che “inventò” il presepio, la 150esima Fiera di Natale a San Gregorio Armeno. L'associazione “Le Botteghe di San Gregorio Armeno” che racchiude, appunto, tutte le botteghe di San Gregorio Armeno insieme all’associazione "Arte Presepiale San Gregorio Armeno” che racchiude, invece, tutte le storiche bancarelle presenti in Via Maffei e su San Gregorio Armeno durante il periodo natalizio, hanno dato il via, con il tradizionale taglio del nastro, alla più antica e partecipata Fiera di Natale d’Italia e del mondo.

"Sono stati due anni molto difficili per tutti, è venuta l’ora di ricominciare ed è giusto ricordare e onorare i morti in questo momento, per questo motivo la fiera di quest’anno sarà dedicata a loro", ha dichiarato Gabriele Casillo Presidente dell’associazione “Le Botteghe di San Gregorio Armeno”.

"La fiera sarà allestita con dei gazebo a casetta, grazie alla donazione della Napoli Sotterranea di Enzo Albertini, quest’anno ci sarà una svolta positiva per tutti", le parole del Presidente dell’associazione "Arte Presepiale San Gregorio Armeno”, Samuele Marigliano.

Mercatini di Natale a Pietrarsa

Dal 27 novembre al 30 dicembre il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasformerà nella città del Natale. Dopo il successo delle scorse edizioni, e lo stop forzato dello scorso anno, il suggestivo sito riapre le porte ai Mercatini di Natale Napoli.

Una terza edizione che si preannuncia ricca di novità già dalle prime informazioni diffuse dagli organizzatori: un grande evento da vedere, vivere e gustare.

Il fascino delle casette di legno, le melodie degli artisti di strada e delle street band, le luce e i colori del Natale, i sapori e i profumi dell’area food con la presenza dei principali produttori di eccellenze della enogastronomia campana, faranno vivere ai visitatori un viaggio unico tra immaginazione e realtà. Un evento da vedere, vivere e gustare dedicato a grandi e piccini, che coniuga cultura, tradizione e storia con la magia del Natale.

La partecipazione ai Mercatini di Natale di Napoli è anche l'occasione per scoprire il patrimonio storico-culturale del museo e dove è nata la storia delle ferrovie italiane. L'intera area museale, che si estende su una superficie di circa 36.000 metri quadrati, è composta da sette padiglioni ottocenteschi affacciati sul Golfo di Napoli, e al cui interno è custodita una collezione unica: 55 mezzi tra locomotive a vapore, carrozze e "Littorine", cimeli ferroviari, modellini di treni e il grande plastico "Trecentotreni" lungo 18 metri e largo 2.

ARTIGIANATO E GASTRONOMIA

Saranno presenti numerosi espositori (artigiani, ristoratori e produttori della enogastronomia campana) ospitati nelle caratteristiche casette di legno, decorate e illuminate a festa nell’area “gallery street”.

INTRATTENIMENTO

Per gli adulti sono previsti eventi speciali, tra cui spettacoli, cabaret, rappresentazioni teatrali, concerti live e artisti itineranti.

BAMBINI

Ai più piccoli sarà riservato un programma specifico con attività ludico/didattiche, tra cui la visita alla “Littorina postale” per scrivere e inviare la letterina dei desideri, la presentazione delle locomotive che hanno trainato il Polar Express, e la visita alla casa di Babbo Natale.

GIORNI DI APERTURA

27-28 Novembre

2-3-4-5 Dicembre

8-9-10-11-12 Dicembre

16-17-18-19 Dicembre

21-22-23 Dicembre

26-27-28-29-30 Dicembre

COSTI

Adulto feriale • 8 euro

Adulto festivo e/o evento speciale • 10 euro

Bambino ( 3 – 12 anni ) feriale / festivo • 5,00 euro

0-2 anni – diversamente abili: ingresso gratuito

Giovedì e venerdì pacchetto famiglia (2 adulti e 2 bambini) euro 20

Per i viaggiatori Trenitalia regionali e/o clienti Carta Freccia è applicato uno sconto di € 2,00 sul biglietto intero weekend.

Il biglietto comprende l'accesso all’area espositiva del museo e visita ai mercatini di Natale.

Fiere del Natale al Vomero

Il Comune di Napoli ha pubblicato nelle scorse settimane i bandi per la concessione di posteggi in occasione delle Fiere del Natale 2021 da tenersi sul territorio della Municipalità 5 Arenella Vomero.

Queste le zone e le strade scelte: Piazza degli Artisti - Via Enrico Alvino – Area Via Kauffmann/via P. Bertini (Parco Mascagna).

L'orario di vendita previsto per i posteggi è dalle ore 8,30 alle ore 22,00.

Fiere di Natale nel centro di Napoli

Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando per la concessione temporanea di 159 posteggi, nell'ambito della manifestazione “Fiere di Natale 2021” che si svolgerà nel centro cittadino, sul territorio della Municipalità 2, dal 3 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (dalle ore 8,00 alle ore 22,00).

Le aree individuate e le strade interessate sono le seguenti:

- Piazza Dante (32 posteggi)

- Via Diaz/Largo Berlinguer (13 posteggi)

- Cortile Santa Chiara (14 posteggi)

- Piazza Salvo D'Acquisto - lato monumento (24 posteggi)

- Piazza Salvo D'Acquisto - lato Pignasecca (9 posteggi)

- Via Cervantes (10 posteggi)

- Via Guantai Nuovi (13 posteggi)

- Piazza Municipio (28 posteggi)

- Piazza Bovio (8 posteggi).

Parco di Santa Claus alla Mostra d'Oltremare

La magia del Natale sta nuovamente arrivando e ancora una volta l'area del Parco Robinson all'interno della Mostra D'Oltremare diventerà un luogo di meraviglie ospitando “Il Magico Parco di Santa Claus”.

Un'attrazione ricca di fascino e buoni sentimenti legati alla festa più bella dell'anno e al mitico personaggio, che si terrà dal 3 dicembre al 9 gennaio grazie all'organizzazione di Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event.

Nell'accogliente e incantato “Parco di Santa Claus”, i bambini si sentiranno come piccoli elfi e potranno vivere tutta la magia del Natale: raccogliere e poi decorare il loro alberello nel Laboratorio Creativo, decorare l'omino di pan di zenzero, ascoltare favole narrate da Babbo Natale e persino visitare la sua casa con trono e camino! Ancora, potranno passare per l’ufficio postale per imbucare la lettera a Babbo Natale e visitare la fabbrica del giocattolo. Per tutti, grandi e piccini, luminarie e addobbi natalizi, un'area food con tante leccornie, il Villaggio Polare con orsi e pinguini, mercatini e il Christmas Circus per rendere speciale la visita al Magico Parco di Santa Claus.

Il parco è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20).

Per le feste di Natale gli orari saranno i seguenti: 8 dicembre orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 24 dicembre chiusura ore 14 (ultimo ingresso ore 13), 25 e 26 dicembre orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 31 dicembre chiusura ore 14 (ultimo ingresso ore 13), 1 gennaio orario continuato dalle ore 11 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 6 gennaio orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20).

Il prezzo d'ingresso è di 13 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni. Accesso gratuito con diritto alla raccolta dell’alberello e decorazione omino pan di zenzero per i bambini da 0 a 3 anni non compiuti. 1 euro ingresso al Christmas Circus (subordinato all'acquisto dell’ingresso al Parco e acquistabile solo online) I biglietti sono in vendita su ticketone.it e go2.it e dal giorno di apertura anche al botteghino sul posto.

"Il Magico Natale" all'Edenlandia

Calendario ricco di appuntamenti quello del mese di dicembre 2021 all’Edenlandia. Tra le date da non perdere, 3-4-5-8-11, 25 e 26 dicembre, che danno il via al periodo più atteso dell'anno “Il Magico Natale”, tra luci, pattinatori sul ghiaccio, parate colorate, scultori di ghiaccio, performer, illusionisti e l'arrivo di Babbo Natale.

Venerdì 3, prende il via “ Il Magico Natale” con l'accensione delle luminarie del parco che arricchiranno l'atmosfera di festa. I giganti addobbi luminosi posizionati nei viali faranno da cornice alle tante attività di intrattenimento. Il 4 l'appuntamento sarà con la magia di Giacomago e domenica 5 sarà la volta del mega spettacolo “ Il Regno di ghiaccio”, che vedrà pattinatori scivolare sul ghiaccio in coreografie mozzafiato e danzatrici aeree volteggiare sotto le alte volte del Palaeden. E per tutti gli amanti e i curiosi del pattinaggio sul ghiaccio, dal giorno 6 sarà possibile infilare i pattini e spingersi in divertenti evoluzioni.

L'8 dicembre, come da tradizione, all’Edenlandia arriverà direttamente dalla Lapponia Babbo Natale con una magica carrozza. Ad anticiparlo una trentina di pattinatori su rotelle che tra volteggi e piroette sfileranno con la Banda Musicale, le majorette, i pupazzi di neve, quello di pan di zenzero, le mascotte del Parco, Eddy e Elly e due schiaccianoci che apriranno la sfilata. E ancora ci saranno spettacoli di illusionisti (che si ripeteranno anche il 25 e 26 dicembre) che con le loro performance lasceranno a bocca aperta grandi e piccini. Il primo appuntamento sarà con “Babbo Natale sospeso”, Il performer darà l'illusione di rimanere sospeso in aria appoggiato ad con un bastone natalizio e poi con il “ Folletto pazzerello” che sfiderà le forze di gravità tra gag e giochi buffi e ancora il più noto “Tappeto volante” che per l'occasione subirà un'evoluzione, coinvolgendo i bambini presenti, facendoli accomodare sul tappeto e per concludere la “Befana birichina” che camminerà lungo i viali girando tra i passanti e all’occorrenza, starnutendo perché allergica agli adulti, la sua testa nel portarsi avanti cascherà fino ad arrivare all'altezza dello stomaco per poi riposizionarsi sul collo. Sempre nel pomeriggio dell’Immacolata, a prendere posto sarà lo show live di sculture di ghiaccio. L'artista per l'occasione si esibirà scolpendo vari blocchi di ghiaccio dedicando una scultura ad una delle attrazioni dell’ Edenlandia. L’11-12-18-19 torna a grande richiesta Iolanda Sweet, con il laboratorio (posti limitati) di slime, per crearne di coloratissimi e appiccicosi.

Per maggiori informazioni e info su prezzi e orari è possibile scrivere allo 0815939106 (whatsapp) o visitare i social FB edenlandiaofficial e Ig edenlandia.it.