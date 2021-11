Partita la fiera di Natale a San Gregorio Armeno: casette in legno per i visitatori

Casette di legno per esporre i presepi apriranno lo storico percorso di botteghe degli artigiani di San Gregorio Armeno, una delle strade più conosciute (e affollate) del capoluogo partenopeo. È stata inaugurata questa sera, con un taglio del nastro in piazza San Gaetano e uno spettacolo pirotecnico, la fiera di Natale del 2021. "Dopo la pandemia - ha detto Gabriele Casillo, presidente dell'associazione Le botteghe di San Gregorio Armeno - siamo riusciti a salvare San Gregorio Armeno. Nessuna bottega ha chiuso nonostante il periodo buio. Questa fiera storica ha 150 anni di vita e quest'anno si aggiunge una novità: le casette di legno, che sono il nostro futuro". Annunciati per il taglio del nastro anche l'arcivescovo metropolita di Napoli Mimmo Battaglia e il sindaco Gaetano Manfredi, ma entrambi hanno invece disertato l'iniziativa per altri impegni. Prima dell'inaugurazione, una quindicina di attivisti di Potere al Popolo aveva protestato in piazza San Gaetano proprio contro Manfredi, spiegando che la nuova amministrazione vuole "riabilitare un condannato, dimenticando i lavoratori e le lavoratrici di Napoli Sotterranea, vittime di violenze e di sfruttamento sul lavoro". Le casette che quest'anno ospiteranno la fiera di Natale di San Gregorio Armeno "sono state donate da Vincenzo Albertini, il presidente di Napoli Sotterranea, condannato in primo e secondo grado dal tribunale di Napoli, per violenza sessuale ai danni di una ex guida del sito turistico", queste le ragioni del blitz degli attivisti di Pap.

All'inaugurazione della fiera era presente Teresa Armato, assessora al Turismo del Comune di Napoli. "Le botteghe di San Gregorio - ha commentato - sono da sempre una grandissima attrazione per la nostra città, una delle ragioni per cui tanti turisti visitano la nostra città e hanno voglia di assaporare quella suggestione particolare che c'è quando si viene qui". Un Natale durante il quale si dovrà comunque convivere con il Covid, quindi "saranno festività con il rispetto delle regole - ha assicurato Armato - per proteggere la nostra salute e quella degli altri. Cerchiamo di vivere un Natale sereno e sicuro, ma nel rispetto delle regole anti contagio". L'assessora ha annunciato che saranno adottati "provvedimenti per la viabilità e misure di contenimento, in particolar modo che andranno a incidere sulla mobilità. Lo scopo è quello di evitare assembramenti, evitare che si creino blocchi per la mobilità anche pedonale o che i pullman entrino fino al centro".