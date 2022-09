Covid, De Luca: "Incremento di contagi in Italia nelle ultime due settimane, non vorrei fosse l'inizio di qualcosa di più serio"

Nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione sul Covid: "Nelle ultime due settimane si è registrato in Italia un incremento dei contagi Covid nel nord-est del Paese: Veneto, Trentino, Lombardia, Friuli. Non vorrei fosse l'inizio di qualcosa di più serio. Manteniamoci prudenti: la Regione Campania raccomanda l'uso della mascherina anche sui mezzi del trasporto pubblico, dove non sarà più obbligatoria. Al momento non abbiamo affanni nelle terapie intensive e nei reparti ordinari, ma è bene mantenere il massimo di prudenza".

Il governatore ha parlato anche della campagna vaccinale: "Dal 1° ottobre comincia la campagna di vaccinazione anti-influenzale e per i bambini. Per quanto riguarda il Covid credo che partiremo dalla prossima settimana con campagne di vaccinazioni, con i vaccini esistenti, almeno nelle Rsa e per i soggetti fragili. In attesa dei vaccini resistenti alle varianti non vorrei che avessimo una scopertura vaccinale a carico dei soggetti fragili".