Amici, LDA canta Bjork e riceve un non classificato: la reazione di Gigi D'Alessio

LDA ha cantato la sua versione di "It's oh so quiet" di Bjork nell'ultima puntata di "Amici di Maria De Filippi". Il difficile e suggestivo brano musicale era stato assegnato da Anna Pettinelli, che però non ha gradito l'esecuzione da parte del figlio di Gigi D'Alessio, comminandogli un non classificato. Giudizi maggiormente positivi invece da parte di Lorella Cuccarini e di Rudy Zerbi, che ha critcato l'assegnazione della canzone.

"Onestamente non merito questo trattamento dopo aver lavorato così duramente per tutta la settimana", l'amaro commento di LDA.

Ha gradito invece l'esibizione Gigi D'Alessio, che su Instagram ha scritto con orgoglio: "Ciao sono il papà di LDA!".