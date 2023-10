Punta Campanella, spettacolare avvistamento di grampi nell'area marina protetta | VIDEO

Spettacolare avvistamento nell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. Giovedì mattina quattro grampi hanno affiancato un'imbarcazione al largo del Capo di Sorrento, zona C dell'Amp.

"L'avvistamento di grampi non è molto frequente in zona. L'Amp Punta Campanella, che prosegue nel progetto di tutela Life Delfi, coordinato dall' IRBIM CNR, invita a segnalare sempre avvistamenti di cetacei e delfini in particolare. La citizen science è infatti molto importante per la ricerca, il monitoraggio e la tutela della specie. Attraverso le foto è anche possibile l'identificazione degli esemplari avvistati e seguirne gli spostamenti all'interno del Golfo di Napoli e oltre", si legge sulla pagina social ufficiale dell'Amp Punta Campanella.