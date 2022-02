Lutto alla Federico II: addio al prof. Giuseppe Giorleo

Lutto per l'università Federico II di Napoli. È scomparso Giuseppe Giorleo, già ordinario di Tecnologie speciali presso l'ateneo federiciano.

"Il professore Giorleo è stato un esponente di rilievo della scuola italiana di Tecnologie e Sistemi di lavorazione, dedicandosi con passione alla diffusione e allo sviluppo della materia, riservando lo stesso encomiabile impegno tanto alle attività didattiche quanto a quelle scientifiche. Il suo impegno accademico e le sue qualità umane sono ben impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto l'occasione di conoscerlo, il suo contributo è stato fondamentale in tutti gli Atenei dove la sua carriera lo ha portato. La comunità accademica federiciana deve molto al professore Giorleo; il suo impegno continuo ed appassionato ha permesso di aprire nuove linee di ricerca e di didattica, ancora oggi portate avanti dai suoi allievi. Fu fra i fondatori e animatori della Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica all'interno della quale quale ricoprì ruoli apicali. Il suo ricordo rimarrà sempre vivo nei colleghi, negli studenti, nei suoi allievi ed in tutti coloro che hanno avuto l'occasione di condividere con lui momenti di lavoro, di confronto o di convivialità. Le sue doti umane, la sua serietà e dedizione nell'approccio alle attività didattiche e gestionali, il suo rigore scientifico, la sua passione ardente per la vita in generale ed il suo insegnamento, scientifico ed umano, saranno sempre una spinta per coloro che si muovono nel solco che ha tracciato. La comunità del nostro ateneo si associa al cordoglio della famiglia, dei colleghi e degli studenti", è il messaggio di ricordo dell'ateneo partenopeo per il prof. Giorleo.