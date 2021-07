Grave lutto nel mondo della musica: è morto Gianni Nazzaro

Grave lutto nel mondo della musica italiana. Si è spento a Roma all'età di 72 anni Gianni Nazzaro. La notizia della scomparsa è stata data all'Adnkronos dalla sua compagna, Nada Ovcina.

Il noto artista napoletano è stato uno dei grandi protagonisti della scena musicale negli anni 70' e 80'. Nel 1970 vinse il Festival di Napoli con "Me chiamme ammore", in coppia con Peppino Di Capri. Nel 1972 e 1974 le vittorie a Un Disco per l'Estate con "Quanto è bella lei" e "Questo sì che è amore", suoi grandi successi.

Tanti i messaggi di cordoglio da colleghi ed amici sui social, appena la notizia della sua dipartita si è diffusa. "Un'altra brutta notizia quella di oggi. RIP Gianni Nazzaro un forte abbraccio alla famiglia", il messaggio dell'attore Maurizio Mattioli.

"Al caro fraterno collega Gianni Nazzaro. Canterai sempre con noi le nostre belle canzoni, come hai fatto sempre. Addio Gianni", è invece il ricordo di Mario Trevi.