Morte Fabbrocini, il cordoglio di De Luca, Manfredi e dei tanti che l'hanno conosciuta e amata: "Lascia un vuoto incolmabile"

Dolore, sgomento e incredulità, non solo a Napoli ma nel mondo accademico internazionale per la scomparsa stamane della Prof. Gabriella Fabbrocini, direttore dell'Unità operativa clinica e della scuola di specializzazione in dermatologia della Federico II. “È un'amica, ci conosciamo dai tempi dell'università, una grande ricercatrice, una donna delle istituzioni, dell'impegno civile - dice il sindaco Gaetano Manfredi ai giornalisti presenti a Palazzo San Giacomo - Una grandissima perdita personale per me, per la mia famiglia e per la città. Una donna di grandissimo valore, lascerà un vuoto incolmabile".

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, su Facebook esprime il suo "Profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa Gabriella Fabbrocini, professionista di grande valore, eccellenza della Dermatologia italiana. Ha contribuito a dar lustro a un settore che oggi è vanto per tutta la nostra regione. Ha avuto modo di farsi apprezzare, per il suo lavoro, anche a livello internazionale. Le nostre condoglianze alla famiglia".

"La scomparsa della professoressa Gabriella Fabbrocini è un grave lutto per la Scuola di Medicina e chirurgia dell’Università Federico II che oggi ha perso un grande punto di riferimento, una donna e una professionista di valore che ha sempre vissuto la vita e la professione con generosità, coraggio, umanità, e dignità fino all’ultimo istante di vita. Una professionista conosciuta e apprezzata in Italia e all’estero”, scrive in una nota il presidente del Corso di Laurea in Medicina e chirurgia della Federico II Maria Triassi - Fabbrocini ha contribuito con il suo lavoro e la sua instancabile attività a portare a livelli d’eccellenza la Dermatologia della Federico II e la Scuola di specializzazione. Alla famiglia, agli allievi e ai collaboratori tutti – conclude Triassi - va il cordoglio di tutta la Scuola di Medicina e chirurgia della Federico II”.

"Una persona piena di vita, che non si è mai arresa davanti a nulla - dice il presidente dell'Ordine dei medici di Napoli Bruno Zuccarelli - Ha affrontato quest’ultima battaglia a testa alta, restando sempre al fianco dei suoi pazienti e senza mai far mancare il suo sorriso. Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di grande dolore". E, esprimendo il cordoglio anche a nome del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurgi ed Odontoiatri di Napoli e provincia, aggiunge: "Gabriella è stata un esempio per tutti noi e per le generazioni di studenti che hanno avuto la fortuna di ricevere i suoi insegnamenti. Lascia un vuoto incolmabile. Gabriella Fabbrocini è, e resterà, una figura di riferimento per la Dermatologia italiana ed internazionale".

"Un grande medico, una studiosa apprezzatissima a livello internazionale. Una donna straordinaria, un vulcano di simpatia. Una di quelle eccellenze umane e professionali che rendono onore alla città di Napoli. Una mia amica carissima… Eravamo poco più che bambini… Da sempre e per sempre nel mio cuore", scrive il vicedirettore nazionale Tgr Rai Antonello Perillo

Le Meridionali

Attoniti i membri del gruppo di lavoro de Le Meridionali che la Prof. Fabbrocini aveva fortemente voluto qualche anno fa, facendo incontrare protagoniste del mondo culturale, imprenditoriale, professionale con storie ed estrazioni diversissime ma tutte con la medesima voglia di fare: per il territorio, per le altre donne, per i più deboli. "Fare ordine nei pensieri ora è difficile… voglio ricordare Gabriella per i 1000 e 1000 progetti di cui parlavamo insieme e ridevamo delle tante idee che ci venivano a raffica… io appoggiavo le sue e lei le mie… in tanti anni mai è venuto meno il reciproco supporto", scrive Annamaria Colao, primario di Endocrinologia e responsabile di cattedra UNESCO - Mi mancherà moltissimo… al punto che ora non riesco ad immaginare. Le meridionali sono una sua creatura . Dobbiamo fare in modo che non si concluda questa esperienza". E l'imprenditrice Stefania Brancaccio aggiunge "Gabriella! Una splendida donna andata via terribilmente, ancora a sipario aperto. Ti abbraccio forte amica mia". Laura Valente, eminente musicologa, già direttore del Museo Madre e direttore del neo nato Museo Caruso commenta: "Straziante. Non riesco a dire altro"; Patrizia Gargiulo: "Non sembra vero…. non è possibile… una donna forte, piena di vita e di progetti, con un sorriso travolgente …. ancora troppo presto per andare via…..non è possibile" e Maria Rosaria Cafasso, compagna di tante battaglie "Pensare e straziarsi nel dolore della sua scomparsa è tutt'uno. Penso che lei è sempre con noi in ogni momento. È quello che avrebbe voluto"