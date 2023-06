A Napoli una fermata bus culturale dedicata a Giacomo Leopardi

Fermata bus culturale a Napoli dedicata a Giacomo Leopardi. E' quanto è stato realizzato in via Santa Teresa degli Scalzi, sul territorio della Municipalità 3, nei pressi della zona in cui il poeta ha vissuto gli ultimi anni della sua vita.

"Grazie ad Anm ed Eugenio Gilberti per la collaborazione abbiamo oggi dedicato la fermata al grande poeta che ha vissuto gli ultimi anni della propria vita nello stabile alle spalle della fermata", si legge sulla pagina social ufficiale della terza municipalità cittadina.