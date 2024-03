Dimane... il nuovo singolo di Milena Setola

La cantante e vocal coach Milena Setola torna sul mercato discografico con il nuovo singolo dal titolo “Dimane”, scritto da Vincenzo D’Agostino e musicato da Gianni Fiorellino. Il brano, su etichetta “Zeus Record”, sarà disponibile a partire dal 14 marzo alle ore 14 su YouTube e dalle ore 24 su tutte le piattaforme digitali. “Dimane” - che anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista, la cui pubblicazione è prevista nel corso del 2024 - racconta di un viaggio emotivo attraverso l’amore e il dolore. Il testo narra di promesse non mantenute e dell’arduo compito di riconoscere ed accettare i veri sentimenti. Si esplora la lotta interna tra il desiderio di lasciare andare e il legame profondo che tiene uniti due cuori. La canzone riflette sulle sfide dell’amore non corrisposto e sul difficile equilibrio tra desiderio e realtà. Ad accompagnare la canzone c’è un videoclip, che vede protagonista la stessa Milena Setola con l’attore Alessio Sica, con la regia di Luciano Filangieri. «Vorrei che il pubblico mi accogliesse in modo “carnale” - afferma Milena Setola - come “carnale” è l’interpretazione che ho provato a dare a questo brano. Mi piacerebbe che si emozionasse con me in questa eterna lotta tra mente e cuore. Nella canzone ha vinto la fragilità dell’amore, la stessa fragilità che quando sono davanti al mio pubblico mi fa sentire un vulcano». Certificata nel “Vocal power method” di Los Angeles, Maestro in Direzione e Composizione di Coro, laureata col massimo dei voti al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, Milena Setola è prima insegnante di canto specializzata nel “Metodo Neira per le disfonie della voce”. È inoltre diplomata in Musicoterapia e nel Metodo Montessori con il massimo dei voti. È esperta in psicologia Olistica e in disturbi del linguaggio. Dottoressa in Biologia, ha studiato solfeggio con il Maestro Gianni Desidery. Direttore artistico di numerosi eventi canori in Campania, Milena Setola ha collaborato con diversi artisti quali il cantautore Nevada, Diego Sanchez, Alan De Luca, i maestri Enzo Campagnoli e Luigi Pignalosa. Nel 2004 si affaccia alle performance live, dal 2011 anni esercita nel campo dell’insegnamento e dal 2016 è abilitata alla formazione di voci per il diploma “Vocal power method” di Los Angeles che permette - dopo un percorso di 2 anni di studio - di sostenere l’esame “Vocal power student” presso l’accademia “Vocal Power italiana” di Brescia. Milena Setola è stata protagonista del musical “Prima o poi 80 voglia di cantare”, portato in tour nel 2019 in numerosi teatri. Negli ultimi anni ha calcato diversi scenari tra cui quello del “Pizza Village” e del “Jumbo Summer Fest”, in collaborazione con Rtl 102.5, aprendo, tra gli altri, i concerti di Elodie, The Kolors, Shade e Luche. Attualmente è impegnata con la sua band su Telecapri nella trasmissione sportiva “Onda Azzurra Stadio”. Partner commerciali “Polleria Antonio Minichino” e “Tatami Japanese Restaurant”. Ph. Genny Esposito